Sultangazi'de 10 kg Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Sultangazi'de yaklaşık 10 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sultangazi'de yaklaşık 10 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.
Aramalarda, yaklaşık 10 kilogram uyuşturucu, 4 hassas terazi, 1 ısı pres makinesi ve çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.
Kaynak: AA