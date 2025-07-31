Sultangazi'de üniversite öğrencilerine yol gösteren tercih merkezi

Sultangazi Belediyesi Eğitim Akademisi (SEDA), 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kurulan tercih çadırıyla üniversiteli olmak isteyenlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencileri merkezi sınavlara ücretsiz olarak hazırlayan akademi eğitmenleri, öğrencilere yetenekleri doğrultusunda en doğru üniversiteyi seçmeleri için de yardımcı oluyor.

Rehber öğretmenler, sınavı geride bırakıp çadıra gelen öğrencilerin puanlarına göre en doğru tercihi yapmaları için ön bilgiler veriyor. Eğitmenler, öğrencilere yetenek ve istedikleri meslekler doğrultusunda yol gösterirken onların kafasındaki soru işaretlerini de gideriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Öğrencilerimize lise ve üniversitelerin kapısını açan kurumumuz SEDA, sınav sonrası gençlerimizin en doğru kararı verebilmesi için onların yanında oluyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kurulan tercih çadırında tüm gençlerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Tercih çadırımız 11 Ağustos'a kadar gençlerimize yol göstermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.