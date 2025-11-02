Sultangazi'de "Trakya, Rumeli ve Balkan Günleri Festivali" düzenlendi.

Sultangazi Belediyesi ile Habibler Trakya ve Rumeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle "Anadolu Kültür Festivali" kapsamında düzenlenen etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Habibler Trakya ve Rumeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yılmaz Engin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Dursun, Sultangazi'yi Sultanşehir yapmak için, eğitimde, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerde çok daha güçlü bir ilçe yapmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Festivalde, etkinlik alanına kurulan stantlarda Trakya, Rumeli ve Balkan yörelerine ait kültürel lezzetler yer aldı.

Folklor ekibinin sergilediği Balkan Rumeli gösterileri de büyük beğeni topladı.

Festival coşkusu gün boyu sürerken, katılımcılara yöresel lezzetlerden tulumba tatlısı ikram edildi.

Belediye Başkanı Dursun, festival alanını gezerek vatandaşlarla selamlaştı.

Program, konserler ve dans gösterileriyle devam etti.