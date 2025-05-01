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Sultangazi'de Kaybolan İshak Öztürk'ün Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Sultangazi'de Kaybolan İshak Öztürk'ün Arama Çalışmalarına Ara Verildi
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Esenler'de yaşayan demans hastası İshak Öztürk'ten 28 Nisan'dan beri haber alınamıyor. Olayın ardından Sultangazi'deki Mimar Sinan Kent Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

SULTANGAZİ'deki Mimar Sinan Kent Ormanı'nda kaybolan İshak Öztürk'ü arama çalışmalarına yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Esenler'de yaşayan demans hastası İshak Öztürk'ten haber alamayan yakınları, 28 Nisan günü polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerin çalışmasında, İshak Öztürk'ün cep telefonunun en son Sultangazi'deki Mimar Sinan Kent Ormanı yakınlarında sinyal verdiği tespit edildi. Bunun üzerine orman içerisinde arama - kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 gündür devam eden çalışmalarda, henüz Öztürk'e ulaşılamadı. Ekiplerin arama çalışmalarına, yarın devam edilmek üzere ara verdiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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