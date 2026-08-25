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Sultangazi'de sıcak dakikalar! Eşine ateş açtı, iş yerinde kendini rehin aldı

Sultangazi'de sıcak dakikalar! Eşine ateş açtı, iş yerinde kendini rehin aldı
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Sultangazi'de bir yufkacı önünde eşine silahla ateş eden şahıs, iş yerine girip silahı kendi başına dayadı. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, müzakereci polis saldırganı ikna etmeye çalışıyor.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir şahıs sokak ortasında eşini silahla vurarak yaraladı. Saldırgan koca, daha sonra bir yufkacı dükkanına girerek silahı kendi kafasına dayadı. Şahıs, müzakereci polis tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.

EŞİNİ VURUP KENDİNİ REHİN ALDI

Sultangazi'de bir yufkacının önünde eşine silahla ateş eden kişi, iş yerinin içine girdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye götürüldü. İş yeri içerisinde silahını kendi başına dayayan kişiyi, müzakereci polis ikna etmeye çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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