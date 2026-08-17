Sultangazi'de Toprak Kayması: Yol Çatladı, Sokak Kapatıldı

Sultangazi'de bir site inşaatı alanında toprak kayması sonucu inşaatın bitişiğindeki yolda çatlak oluştu, sokak güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Uğur Mumcu Mahallesi 2275. Sokak'ta bir site inşaatı olduğu öğrenilen alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sonucu inşaatın bulunduğu sokaktaki yolda da kısmi çatlaklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerin ve alınan güvenlik tedbirlerinin ardından çatlakların oluştuğu sokağa giriş ve çıkışlar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Meydana gelen olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA