Haberler

Sultangazi'de Toprak Kayması: Yol Çatladı, Sokak Kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de bir site inşaatı alanında toprak kayması sonucu inşaatın bitişiğindeki yolda çatlak oluştu, sokak güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Sultangazi'de bir site inşaatı alanında toprak kayması sonucu inşaatın bitişiğindeki yolda çatlak oluştu, sokak güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Uğur Mumcu Mahallesi 2275. Sokak'ta bir site inşaatı olduğu öğrenilen alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sonucu inşaatın bulunduğu sokaktaki yolda da kısmi çatlaklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerin ve alınan güvenlik tedbirlerinin ardından çatlakların oluştuğu sokağa giriş ve çıkışlar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Meydana gelen olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Trump'tan Mekke Anlaşması'na tam destek: Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım

Trump'tan Türkiye'nin iki ülkeyle imzaladığı anlaşmaya tam destek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hareket halindeki araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı

Trafikteki skandal görüntüler savcılığı harekete geçirdi
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firari aranırken 200 kilo altın bulundu
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

Özgür Özel'in en yakınındaki isimlerden birine daha soruşturma

Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Viyadük altında ölü bulundu! Şehrin sevilen doktoruna acı veda
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı

Flört uygulaması üzerinden tanıştı, hesabı görünce şoku yaşadı
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı

Aralarında Türkiye de var! 8 ülkeden Netanyahu'ya soğuk duş
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu

Eşini defalarca bıçakladı, çatıya çıktı! Utanmadan canlı yayın açtı