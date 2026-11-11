Sultangazi'de iddiaya göre çocuğun unuttuğu yağ alev aldı, iki kardeş yaralanmadı

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SULTANGAZİ'de, iddiaya göre çalışan annesine sürpriz yapmak isteyen 10 yaşındaki Hayrunnisa'nın, yemek sırasında ocakta unuttuğu yağın alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iki kardeş yara almadan kurtuldu. Dairede çıkan yangında, Hayrunnisa ile 12 yaşındaki ağabeyi Muhammet Mustafa'nın yaşadığı korku dolu anlar çocuk kamerasına yansıdı.

Yangın, 5 Kasım Perşembe günü saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, anneleri işteyken okuldan eve gelen 10 yaşındaki Hayrunnisa, annesine sürpriz yapmak amacıyla yemek hazırlamak istedi. Ocağa yağ koyan çocuk, daha sonra televizyon izlemek için odaya geçti. Ocakta unutulan yağın alev almasıyla yangın çıktı.

112'DEN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada marketten dönen ağabeyi Muhammet Mustafa'nın kapıya gelmesi üzerine çocuklar yangını fark etti. Muhammet Mustafa, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında iki kardeş yara almadan kurtulurken, dairede büyük çapta hasar oluştu.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yangının çıkışına ve iki kardeşin yaşadığı korku dolu anlara ilişkin evin içindeki çocuk kamerasının kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, mutfakta başlayan yangının ardından Hayrunnisa'nın camı açarken, eve gelen Muhammet Mustafa'nın ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği anlar ile yaşanan panik yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı