Sultangazi'de evini iki kez su basan Kazan ailesi İSKİ'yi sorumlu tuttu

SULTANGAZİ'de iki hafta önce etkili olan yağışta evlerini su basan Kazan ailesi, bugün etkisini gösteren kuvvetli yağış ve fırtınada tekrar aynı durumla karşılaştı. Ev sahibi Ayşe Kazan, "Mağduruz, 3 kız kardeşim ve 2,5 yaşındaki oğlumla sokakta kaldık. Evin durumu yaşanacak gibi değil. Devam eden yağışta evimize hala su doluyor" dedi.

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Kazan ailesinin evini yaklaşık 2 hafta önce İstanbul'da etkisini gösteren yağışın ardından su bastı. Baskında ailenin tüm eşyaları kullanılmaz hale geldi. Komşularının ve akrabalarının yardımıyla evlerini tadilata soktuğunu belirten Zehra Kazan, bugün kentte etkili olan kuvvetli yağışta tekrar evlerini su bastığını söyledi. Yetkililerden yardım istediklerini ancak henüz bir çözüme ulaşılamadığını söyleyen Kazan, "Yaklaşık 16-17 gün önce evimizi su bastı. Temmuz-Ağustos ayları içerisinde İski'nin yaptığı çalışma yüzünden oldu. Mahallemizi bayağı kazdılar, yıktılar. Eylül ayında yağan yağmurdan sonra evimin bütün giderlerinden su fışkırdı. Yani lağım suyu geldi. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı" dedi.

'BUGÜN YAĞAN YAĞMURDA EVİMİZE YİNE SU BASTI'

Ayşe Kazan, "Yaklaşık 8 yıl oldu biz bu evi alalı, hiç böyle bir şey yaşanmadı. İSKİ ile görüşmeler yaptık. Birçok yeri aradık, yardımlar istedik ve yardım paraları toparladık. Yaklaşık 150 bin lira yardım toplandı. Evimizi yaptıralım dedik, İSKİ ile konuştuk, bize destek olacaklarını söylediler, hatalarını gidereceklerini söylediler. Gidermemişler. Bugün de yağan bir yağmurda yine evimiz aynı şekil oldu ve tadilata yeni başlanmıştı. Bitmedi zaten. Allah'tan ki çok bir şey yapılmamış, ev yine su doldu. Evde 3 kız kardeş ve bir de 2,5 yaşında oğlum var. 15-16 gündür akrabalarımızda kalıyoruz. Evin durumu yaşanacak gibi değil. Hala şu an yağmur yağıyor ve su basıyor. Sokak dolmuş durumda, rögar taşıyor. Yaklaşık 2 hafta önce diz seviyelerindeydi ve diz seviyesine ulaştığında elektrik attı. Eğer atmasaydı o zaman ben de kül olurdum evin içinde. Bir anda 2 dakika içerisinde bütün ev doldu. Lağım suyu bastı. Bu yağmur suyu değildi, pis suydu, kokuyor. Hala da kokuyor" diye konuştu.

'TEKRARDAN AYNI ŞEYİ YAŞAMAK HAYAL KIRIKLIĞI'

Zehra Kazan, "İki hafta öncesinde yağan yağmurda evimiz lağım suyuyla basmıştı. Tüm eşyalarımız, her şeyimiz çöp olmuştu. İSKİ ile ilk görüşmemizde bize yardımcı olacaklarını söylediler. Daha sonrasında, bu yardımı da yapmadılar. Hiçbir destek almadık. Sadece etrafımızdaki insanlar sağ olsun, ufak tefek yardımlarla kendimizi ayağa kaldırmaya çalıştık. Bu arada İSKİ zaten arızayı giderdiğini, bir daha böyle bir şey olmayacağını söyledi. Biz evi tadilata başlattık 3-4 gün önce. Haftaya inşallah evimize geçeriz diye düşünüyorduk. Bugünkü yağan yağmurda tekrardan aynı şeyi yaşamak, hayal kırıklığı gerçekten. Evimizde kalamıyoruz 2 haftadır ve bu süreç daha da uzayacak muhtemelen. Bu süreç içinde ne yapacağımızı düşünüyoruz, düşünüyoruz şu an, bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı