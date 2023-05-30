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Ekmek almaya gelen AK Partili çocuğa hakaretler yağdıran fırıncının iş yeri mühürlendi

Güncel Haberler

Sultangazi'de bir fırın sahibi, ekmek almaya gelirken "Reis" diye bağıran çocuğa hakaret ederek dükkandan kovmuş ve hakaretler savurarak satış yapmamıştı. Olayın cep telefonu kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şahsın dükkanı mühürlenerek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Mühürlenen fırına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının asıldığı görüldü.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk, iddiaya göre "AK Partili" olduğu gerekçesiyle ağır çocuğa ağır hakaretler ederek dükkandan kovmuş, olayın üzerine çocuğun yakınları dükkana gelerek dükkan sahibine çocuğu neden kovduğunu sormuştu. Olayı itiraf eden fırıncı, "köpeklere ekmek satmıyoruz" diyerek çocuğun yakınlarını bıçakla tehdit etmişti.

Ekmek almaya gelen AK Partili çocuğa hakaretler yağdıran fırıncının iş yeri mühürlendi

DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

Olayın cep telefonu kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Sultangazi Belediyesi harekete geçti. Dükkan zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek, şahsın işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artık eski Türkiye yok. Hak ve özgürlüklerinin sadece kendileri için geçerli olduğuna inanan, kendileri gibi düşünmeyenleri ötekileştiren ve hatta hakaret eden kara zihniyetin bir tezahürü ile karşı karşıya kalan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son derece demokratik ve katılımcı bir seçimin sonucuna tahammül edemeyen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren seçmenlere hakaret eden şahsın bulunduğu işletme ile ilgili tutanak tutulmuş ve bilahare bu işyeri mühürlenerek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir" dedi.

Sultangazi'de çocuğa hakaret eden fırıncının işyeri mühürlendi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI ASILDI

Mühürlenen işletmenin camına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

sade vatandaş:

o yüzden sesi çıkan herkes mahkemelere veriliyor cesaretiniz varsa bakın cumhuriyet tarihinde fikir ve görüşlerini açıklayanları hakaret ettikleri bahanesiyle şimdiye kadar ne kadar devlet büyüğü kaç kere mahkemeye verdi ortamı germenin size bu topluma kazandıracağı gram fayda yok

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Gökhan Altaylı:

Arkadaşlar bakın eğer bu seçimlerin tersi olsaydı yani kılıçdaroğlu kazansaydı, inanın şu an sokaklarda terör estireceklerdi. Depremzedelere nasıl da kin nefret dolu mesajlar verdiklerini çok iyi biliyoruz. O yüzden kesinlikle yanlış yapana af olmamalı. Belediye çok iyi yapmış.

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Yavuz Çıplak:

seversin sevmezsin o senin bileceğin iş ama aleni hakaret edemezsin adam gibi esnaflığını yapar ne satıyorsan müşterine sunar geçersin konuyuda fazla uzatmaz böylede rezil olmazsın...

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