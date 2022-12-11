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Lodos megakenti fena vurdu! Çatıdan kopan parçalar 3 arabayı hurdaya çevirdi, dalga yüksekliği 5 metreyi buldu

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Meteoroloji'nin art arda yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da lodos etkisini her geçen dakika hissettirirken, Sultangazi'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, park halindeki 3 otomobile zarar verdi. Öte yandan Lodos'un etkisiyle Avcılar'da dalga yüksekliği 5 metreyi buldu, vapur seferlerinde aksama ve iptaller görülüyor.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından demir tente parçaları düştü. Cadde üzerinde park halindeki 3 otomobil üzerine devrilen çatı, otomobillerde hasar oluşturdu. Çatı uçtuğu sırada caddede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Lodos megakenti fena vurdu! Çatıdan uçan demir tente 3 otomobili hurdaya çevirdi

Cadde üzerinde esnaf olan Saliha Öğretmen, "Ben zaten iş yerindeydim bir sesler geldi. Bir baktık çatı komple araçların üzerinde. İnsanlar toplandı yüksek bir ses geldi, biz çok korktuk. Deprem olduğunu sandık. Çatıdan düşen parça araçların üzerine düştü. Hiç kimse caddede yoktu. Allah'tan kimse yoktu yoksa insanlar girmişti. Biz de korktuk rüzgar çok şiddetli esiyordu" dedi.

Lodos megakenti fena vurdu! Çatıdan uçan demir tente 3 otomobili hurdaya çevirdi

Damadının otomobili zarar gören Cevdet Çakır, "Benim damadımın arabasına çatı uçtu. Nasıl oldu bilmiyorum ben şimdi geldim. Ön cam komple ezilmiş hasar var" dedi.

Lodos megakenti fena vurdu! Çatıdan kopan parçalar 3 arabayı hurdaya çevirdi, dalga yüksekliği 5 metreyi buldu

İstanbul'da bugün görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehit Hatları A.Ş. lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller görüldüğünü açıkladı. Bunlar arasında Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferleri yapılamadı.

Lodos megakenti fena vurdu! Çatıdan kopan parçalar 3 arabayı hurdaya çevirdi, dalga yüksekliği 5 metreyi buldu

Lodosun etkisi ile Avcılar sahili boyunca dalgalar kayalıkları ve sahili dövdü. Dalga yükseklikleri zaman zaman 5 metreyi buldu. Denizdeki dalgayı görüp gelenler, huzur bulduklarını söyledi. İDO İskelesi'nin hemen yan tarafına dalgaların denizdeki pislikleri getirdiği görüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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