İstanbul –Sultangazi'de hafif ticari aracın çocuğa çarptığı anlar kamerada

Sultangazi'de hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çocuk hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de ara sokağa dönüş yapan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarparak altına aldı. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, ara sokağa dönmek için bir süre bekledi. Bu sırada ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, yol ortasında durarak yerden bir şey almaya çalıştı. Bu sırada hareket eden sürücü, ara sokağa döndüğü esnada çocuğu fark etmeyerek çarptı ve araç altına aldı. Bir süre ilerledikten sonra duran aracın ardından, çocuğun ailesi ve çevredekiler koşarak çocuğu aracın altından çıkardı. Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası sokakta panik yaşanırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! En kritik tesis vuruldu

İki koldan İsrail'e füze saldırısı! En kritik tesis vuruldu
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü: Herkes Bakanlığı etiketliyor
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcu ile patlatıyor
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü!
Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Vatandaştan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi