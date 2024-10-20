Sultangazi'de 7. Hamsi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi Rizeliler Derneği tarafından ilçede düzenlenen "7. Hamsi Festivali"nde vatandaşlara 2 ton hamsi dağıtıldı.

Belediye Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, kültür festivalinin önemine dikkati çekti.

Farklı ilçelerde bu tür yöresel ve hemşehri günlerine şahitlik ettiklerini belirten Dursun, geleneksel olarak Sultangazi'de bu günleri yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Amaçlarının birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu dile getiren Dursun, "Sultangazi'de yaşayan bütün hemşerilerimizi burada misafir etmek, varsa memleketlerine dair özlemlerini gidermek, gelenek ve göreneklerimiz ile örf ve adetlerimizi bu meydanda yaşatmak amacımız ama hepsinin özü birlik ve beraberliğimizdir. Sultangazi 81 vilayetin güzel insanların yaşadığı güzel bir şehir." diye konuştu.

İlçede huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürülmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Dursun, şöyle devam etti:

"Sultangazi memleketinden, Anadolu'da yaşadığı topraklardan kopmayan bundan sonra da kopmayacak olan insanların yaşadığı bir şehir. Biz de bunu bu meydanlarda göstermeye gayret ediyoruz. Topraklarımızdan, örf ve adetlerimizden, gelenek ve göreneklerimizden kopmadığımızı bu vatana ait ve Anadolu'ya ait olduğumuzu bu topraklar üstünde yaşadığımızı ve bundan sonra da bağımsız ve hür bir şekilde bu topraklar üzerinde yaşayacağımızı bu kültür festivalleriyle çok daha güçlü bir şekilde ifade etmeye gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu gayretimiz devam edecek."

Kasım ayının sonuna kadar Anadolu Kültür Festivali kapsamında hemşehri buluşmalarına devam edeceklerini kaydeden Dursun, "Bugün de Rizelilerle festivale devam ediyoruz. Festival yaklaşık 4 gündür devam ediyor ve bugün finalindeyiz. Bugün hamsi dağıtımı ve çeşitli etkinliklerle gün sonuna kadar devam edecek. Festivalde bugün iki ton hamsi dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından vatandaşlara hamsi ikramında bulunuldu, katılımcılar uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinliğe, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile parti ve meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.