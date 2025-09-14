Haberler

Sultangazi'de 1500 Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Güncelleme:
Sultangazi Belediyesi, ilçede yaşayan 1500 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi. Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili, Vali Yardımcısı ve yerel yöneticiler katıldı.

Sultangazi Belediyesi, ilçede yaşayan 1500 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte 4-12 yaş aralığındaki 1500 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Tüm çocukların sünnet kıyafetlerinin ücretsiz olarak verildiği şölene, AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, siyasi parti temsilcileri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, ilçede böylesine güzel bir organizasyonu organize eden belediye başkanına teşekkür ettiğini, çocukların, vatana ve millete ailesine hayırlı birer evlat olmasını temenni ettiğini ifade etti.

İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici de birlik ve beraberliği pekiştiren bir programda olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ve Belediye Başkanı ile ekibine bu programı düzenledikleri için teşekkür ettiğini dile getirdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun ise her yıl geleneksel hale getirdikleri sünnet şöleninde bu yıl 1500 çocuğun sünnet olduğunu, 4 yılda toplamda 5 bin 700 çocuğun sünnetini ücretsiz yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
