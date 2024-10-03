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Sultangazi Belediyesi'nden LGS'ye Hazırlanan Öğrencilere Lise Tanıtım Gezileri

Sultangazi Belediyesi'nden LGS'ye Hazırlanan Öğrencilere Lise Tanıtım Gezileri
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Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik İstanbul'un önde gelen liselerine tanıtım gezileri düzenliyor. Bu gezilerle öğrenciler, hayallerindeki okulları görerek motivasyonlarını artırıyor.

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), LGS'ye hazırlanan öğrencilerini motive etmek için lise tanıtım gezileri düzenliyor. 8'inci sınıf öğrencileri, geziler sayesinde İstanbul'un önde gelen liselerini görerek gelecekleri için fikir edinme fırsatı buluyor.

Lise sınavlarına hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerinin yüksek motivasyonla yeni döneme başlamaları ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak adına İstanbul'un en başarılı liseleri arasında yer alan okullara gezi programları düzenleniyor. Öğretmenler okulu tanıtarak bilgilendirirken, öğrenciler de hayallerindeki liseleri yakından görme fırsatı buluyor. Geziler sınav dönemine kadar sürüyor.

8'inci sınıf öğrencilerine Galatasaray, Kabataş, Vefa ve Şehremini Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi, Suat Terimer Anadolu Lisesi, Hüseyin Bürge Havaalanı Meslek Lisesi gezdiriliyor.

'BAŞARININ YOLU MOTİVASYONDAN GEÇER'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "İlçemizin gözbebeği kurumu olan SEDA, aldığı başarılarla bizlere büyük gurur yaşatıyor. İyi bir eğitimin yanı sıra öğrencileri psikolojik olarak da sınava hazırlamak büyük önem taşıyor. Bu amaçla 8'inci sınıf öğrencilerimize liseleri gezdiriyoruz. Düzenlediğimiz gezi programlarımızla gençlerimizin hedeflerini belirlemesinde ve hedefine ulaşmak için daha çok çabalamasına yardımcı oluyoruz. Gezilerimiz sınav dönemine kadar sürecek. Yeter ki öğrencilerimiz her geçen gün bir adım daha hayallerine yaklaşsın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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