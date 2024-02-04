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Sultangazi Belediyesi Engellilere EKPSS Hazırlık Kursu Düzenledi

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Sultangazi Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen EKPSS Hazırlık Kursu kapsamında 46 öğrenciye ücretsiz kitap dağıtıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını belirtti.

Sultangazi Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından ' Ekpss Hazırlık Kursu Kitap Dağıtım' programı düzenlendi. Program kapsamında sınava girecek 46 öğrenciye ücretsiz olarak kitap dağıtıldı.

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde kamuda çalışmak isteyen engelli vatandaşlar için ücretsiz EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) hazırlık kursu düzenleniyor. 2022 yılında hayata geçirilen proje kapsamında bu sene kursa başvuru yapan 46 öğrenci için 'EKPSS Hazırlık Kursu Kitap Dağıtım' programı düzenlendi. Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Halk Eğitim Müdürü Aziz Akdoğan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"EKPSS İLE İLGİLİ BİR HAZIRLIK DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ"

Engelli bireylerin önlerindeki engelleri kaldırmak için belediye olarak büyük gayretle çalıştıklarını ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün Sultangazi'de Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi'ndeyiz. Burası çok güzel bir kültür merkezi oldu. Ama kültür merkezimizin engellilere yönelik hizmet vereceğimiz alanı bizim için çok daha önemli. Onların önündeki engelleri de kaldırıyoruz. Bugün de EKPSS ile ilgili bir hazırlık dönemi başlatıyoruz. Engelli kardeşlerimizden 46 başvurumuz oldu. Onları EKPSS'ye hazırlayacağız. 2022 yılında başladık. Başladığımız yıl Türkiye birincisini çıkartmıştık. İnşallah bundan sonra da Türkiye birincilerinin Sultangazi'den çıkması için belediye olarak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Engelli kardeşlerimizin önlerinde engel olarak ne varsa en başta da zihinlerde olan engelleri kaldırmak için gayret edeceğiz. Fiziki engelleri kaldırmak için gayret edeceğiz. Hem engelli kardeşlerimiz için hem de Sultangazi'de yaşayan bütün komşularımız için çalışmaya devam edeceğiz. İyi bir eğitim süreci olmasını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

'ENGELSİZ SAATLER' PROJESİ İLE AİLEYE ZAMAN HEDİYE ETMİŞ OLACAĞIZ

'Engelsiz Saatler' projesinden bahseden Dursun, "Engelli kardeşlerimize bakan anneler, babalar veya başka kişilerin zamana ihtiyacı olduklarını biliyoruz. Hastaneye giderken veya herhangi bir komşusuna giderken engellisini yanında taşımak kadar zor bir şey yoktur. Dolayısıyla biz 'Engelsiz Saatler' projemizle bu saatleri o kardeşlerimize vereceğiz. O engelliye biz bakacağız. Evinden alıp tekrar evine götüreceğiz. Ama engelliye bakan aileye zaman hediye etmiş olacağız. Onun o zamanı kendi başına geçirmesi için bir zaman dilimi tanımış olacağız. Böylece bu merkezimizde 'Engelsiz Saatler' projemizde başlamış oluyor. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sınava dördüncü kez giren Ömer Teker, "İlk defa girdiğim sınavdan 69 puan, son girdiğim sınavdan 80 puan aldım. Şu an hedef puanım 90 almak. 2024 EKPSS sınavlarına hazırlanıyorum. Bu arada başta Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a teşekkür ediyorum. Kursun bana muhteşem katkıları oldu" ifadelerini kullandı.

EKPSS Hazırlık Kursu öğrencilerinden Eren Can, "Çok iyi bir yöntem şeklinde ilerleniyor. EKPSS kursunu başka belediye yapıyor mu yapmıyor mu bilemiyorum. Ama böyle bir şey yapılması gerçekten çok iyi. KPSS girecek kişilere karşı çok iyi bir kurs. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a teşekkür ediyorum" dedi.

Sınava Sultangazi Belediyesi'nin kurslarında hazırlanan 2022 EKPSS birincisi Mehmet Hüseyin Can Ağkoç ise "Çalışın. Olmuyor diye bir şey yoktur. Siz kendiniz istemiyorsunuzdur. Çünkü yaparsanız en iyisini yapacağınızı tek kendiniz bilirsiniz. Başkası değil. Çünkü onlar çalışmıyor siz kendiniz için çalışıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Program kitap dağıtımından sonra toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.




Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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