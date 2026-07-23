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TEM Otoyolu'nda TIR devrildi; trafik yoğunluğu dronla görüntülendi

TEM Otoyolu'nda TIR devrildi; trafik yoğunluğu dronla görüntülendi
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Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarpıp devrildi. Hafif yaralanan sürücü E.K. hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen TIR ve araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi.

SULTABEYLİ TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, devrilen TIR ve bölgede oluşan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi.

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Sultanbeyli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 COD 612 plakalı TIR, seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan TIR sürücüsü E.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen TIR'ın kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, kaza yeri ve kilometrelerce uzayan araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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