Sultanbeyli'deki cinsel saldırı iddiasına tutuklama - Haberler

SULTANBEYLİ'de 17 yaşındaki N.S.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan V.U. (37) "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Antalya Caddesi'de meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki genç kız bir telefoncuya girdi. Dükkan sahibi tarafından taciz edilmek istenen genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı. Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye koştu. Telefoncu dükkanının camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli V.U. burada savcıya ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli V.U.'yu "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik ise şüpheli V.U.'nun sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel