Sultanbeyli'de TIR'ın Çarptığı Motosiklet Sürücüleri Ağır Yaralandı

SULTANBEYLİ'de, yasak noktadan dönüş yapan TIR'la çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan TIR şoförü, polis ekiplerinin takibi sonucu Sancaktepe'de yakalandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Pınar'ın kullandığı TIR, dönüş yasağı olan yerden manevra yaptığı sırada karşı şeritten gelen Süleyman Özer ve Yahya Kemal Şafak'ın bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özer ve Şafak ağır yaralanırken, TIR şoförü Hasan Pınar, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SANCAKTEPE'DE YAKALANDI

Kazayı gören vatandaşlar tarafından durdurmaya çalışılan ancak olay yerinden uzaklaşan TIR şoförü, polisin takibi sonucu Sancaktepe'de yakalandı. Hasan Pınar polis tarafından gözaltına alınırken, TIR ise yediemin otoparkına götürüldü. Kaza anı ve TIR'ın durdurulmaya çalışıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.