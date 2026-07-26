Haberler

Sultanbeyli'de ormanlık alanlara giriş yasağına uymayan 513 kişiye ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanbeyli'de ormanlık alanlara giriş yasağına uymayan 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira ceza kesildi.

Sultanbeyli'de ormanlık alanlara giriş yasağına uymayan 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 6831 sayılı Orman Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında kent genelinde 8 Haziran-15 Ekim tarihlerinde uygulanan ormanlık alanlara giriş yasağına yönelik Sultanbeyli'de denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, 8 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Aydos, Teferrüçtepe, Uzundere ve Şalgamlı ormanlarında yapılan kontrollerde yasağa uymadıkları belirlenen 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası uyguladı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı, 6 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", 1 kişi hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Kontrollerde 2 ruhsatsız tabanca ile 2 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Kaynak: AA
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ülke Ebola salgınından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı

Bir ülke salgından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı
Evleri yılanların istilası altında: Hayatları kabusa dönen aile, yetkililerden yardım istiyor

Evlerini istila ettiler! Bir aile kabusu yaşıyor
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi
Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez

Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz

Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: İşletme sahipleri yandı
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş