Sultanbeyli'de 'Çözülme' Tiyatrosu Seyirciyle Buluştu

Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Tiyatro Atölyesi tarafından sahnelenen "Çözülme" oyunu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Yönetmenliğini Yaşar Elmas'ın üstlendiği, Özdenören'in aynı adlı eserinden uyarlanan tek perdelik oyun, bir ailenin dağılma hikayesini ve bunun ardında yatan değer kaybını sahneye taşıyor.

"'Çözülme', bize Türkiye fotoğrafı sunuyor"

AA muhabirine açıklamada bulunan Elmas, çalışmalara 3 ay önce başladıklarını belirterek, eserin tamamı öğretmenlerden oluşan tiyatro atölyesi tarafından sahnelendiğini söyledi.

Eserin, ilk kez 10 yıl önce OyunBozan Atölye tarafından oynandığını aktaran Elmas, "Rasim Özdenören'in 'Çözülme' adlı hikayesi, kendisinin tiyatroya uyarlanan ilk ve tek eseri. Biz de öğretmen arkadaşlarımızla bu oyunu tekrar sahneye taşımak istedik. Oyunun rejisi, efektleri hazırdı. Öğretmen arkadaşlarımız da geçen sürede neredeyse profesyonele yakın performans sergiledi. Ruhları amatör ama sahne performanslarında profesyonele yakın başarı ortaya koydular." dedi.

Elmas, oyunun 1970'li yıllarda Kahramanmaraş'ta geçtiğini anlatarak, "Karşımızda Maraş'ta kumar yüzünden dağılmış, çözülmeye başlamış ve belki de son halkası da kopmak üzere olan bir ailenin hikayesi var. 'Çözülme', bize Türkiye fotoğrafı sunuyor. Modernleşme, Batılılaşma ve çağdaşlaşma adına kaybolan değerlerin, aileyi ayakta tutan ana damarların yavaş yavaş yok olması söz konusu. Bu, bir Türkiye fotoğrafıdır çünkü Maraş'ta olup bitenler, aslında bütün Türkiye için de geçerli hikayedir. Özdenören, bu son derece anlamlı hikayesinde bize bunu anlatıyor. Biz de üstada saygı babında bu hikayeyi bir kez daha sahneye taşıyalım istedik." şeklinde konuştu.

"Rasim Özdenören, bu toprakların sahici hikayesini yazan isimlerden bir tanesi"

Eserin daha önce TRT'de ekrana taşındığını kaydeden Elmas, sözlerine şöyle devam etti:

"Üniversite yıllarında 'Çözülme'yi siyah-beyaz televizyon filmi formatında izlemiştim. Oradaki, 'Her bir şeyim kayboluyor bu evde.' cümlesi beni çok etkilemişti. Benim için 'bu ev' Türkiye, orada kaybolan da kaybettiğimiz kimliğimiz, kadim değerlerimizdi. O filmi izlerken, yani bundan 30 sene önce, 'Keşke bu eseri sahneye taşıyabilsem.' diye içimden geçirmiştim. Bunu yapmak 10 sene önce bize nasip oldu. Galaya rahmetli Rasim ağabey de gelmiş, 'Sahnede de güzel duruyor!' demişti. Bunu hiç unutmuyorum."

Yaşar Elmas, Özdenören'in bu toprakların sahici hikayelerini yazan isimlerden biri olduğunun altını çizerek, "Özdenören'in öyküleri çok katmanlı ve değer yüklü. Usta hikayecimiz, bu toprakların hikayesini yazan yerli damarın önemli temsilcisi fakat onun değerinin yeterince takdir edilmediğini düşünüyorum. Örneğin Mustafa Kutlu Ağabey'in eserlerini televizyona, tiyatroya, sinemaya taşıdık. Bunu yapanlardan birisi de benim fakat Rasim Özdenören'i ve daha birçok önemli ismi ne yazık ki unuttuk. 'Çözülme', burada yegane örnek ve başkası, devamı yok. Özdenören, bundan çok daha fazlasını hak ediyor." dedi.

Oyunun Devlet Tiyatroları repertuvarına alınması için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Elmas, bilmedikleri nedenlerden dolayı bunun mümkün olmadığını dile getirdi.

Alpay Çağlı, Celal Emre Dündar, İsmail Becene, Kübra Ayrancı Sönmez, Makbule Zorlu, Nurcan Doğru, Melek Şahin, Pelin Kaptan, Remziye Kaya, Şevket Yalçın, Tuğba Karabulut, Yavuz Osmanoğlu ve Yavuz Türkyer'in yer aldığı oyun, yeni sezonda OyunBozan Atölye tarafından sahnelenmeye devam edecek.