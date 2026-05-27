Sultanahmet Camii'nde bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Kurban Bayramı namazı için Sultanahmet Camii'ne akın eden vatandaşlar, cami ve avlusunda yoğunluk oluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin de katıldığı bayram namazı dron ile havadan görüntülendi.

BAYRAM namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Sultanahmet Camii'ne akın etti. Yerli ve yabancı çok sayıda kişinin katıldığı bayram namazında cami ve avlusunda yoğunluk oluştu. Bayram namazı için tarihi camiye gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalık dron ile havadan görüntülendi.

Sultanahmet Camii'nde Kurban Bayramı namazı nedeniyle sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hareketlilik yaşandı. Aileleriyle birlikte camiye gelen vatandaşlar, güvenlik noktalarından geçerek cami içine ve avluya alındı. Cami içerisinde kısa sürede yoğunluk oluşurken, birçok kişi namazını avluda kıldı. Bayram namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Namazın ardından cemaat birbirleriyle bayramlaşırken, bazı vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği tarihi cami ve çevresinde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
