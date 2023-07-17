Sultan Irmak Davasında Sanıklar Beraat Etti

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde başından tek kurşunla vurularak ölü bulunan Sultan Irmak'ın davasında, sevgilisi Berk Tekcan ile arkadaşları Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı beraat etti. Mahkeme heyeti, Berk Tekcan'ın oy çokluğuyla, Hacı Yakup Karaca ile Kadir Çeribaşı'nın ise oy birliğiyle ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki evinde Sultan Irmak'ın (29) başından tek kurşunla vurularak ölü bulunmasına ilişkin davada, sevgilisi Berk Tekcan (34) ile arkadaşları Hacı Yakup Karaca (24) ve Kadir Çeribaşı (27) beraat etti.

Sultan Irmak, 3 Mayıs 2022'de Çankaya ilçesindeki evinde başından tek kurşunla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayda kullanılan tabanca da Irmak'ın yanında bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; olay günü binadan çıktıkları tespit edilen Sultan Irmak'ın sevgilisi Berk Tekcan ile arkadaşları Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı gözaltına alındı. Sultan Irmak'ın intihar ettiğini ileri süren 3 şüpheli tutuklandı. 3 kişi hakkında, 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme heyeti, Berk Tekcan'ın oy çokluğuyla, Hacı Yakup Karaca ile Kadir Çeribaşı'nın ise oy birliği ile ayrı ayrı beraatlarına hükmetti. Sultan Irmak'ın yakınları, karara tepki göstererek, sanıkların üzerine yürüdü. Irmak'ın yakınları, güvenlik güçlerince salondan çıkarıldı.