Sultan Irmak Davasında Sanıklar Beraat Etti
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde başından tek kurşunla vurularak ölü bulunan Sultan Irmak'ın davasında, sevgilisi Berk Tekcan ile arkadaşları Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı beraat etti. Mahkeme heyeti, Berk Tekcan'ın oy çokluğuyla, Hacı Yakup Karaca ile Kadir Çeribaşı'nın ise oy birliğiyle ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.
ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki evinde Sultan Irmak'ın (29) başından tek kurşunla vurularak ölü bulunmasına ilişkin davada, sevgilisi Berk Tekcan (34) ile arkadaşları Hacı Yakup Karaca (24) ve Kadir Çeribaşı (27) beraat etti.
Sultan Irmak, 3 Mayıs 2022'de Çankaya ilçesindeki evinde başından tek kurşunla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayda kullanılan tabanca da Irmak'ın yanında bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; olay günü binadan çıktıkları tespit edilen Sultan Irmak'ın sevgilisi Berk Tekcan ile arkadaşları Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı gözaltına alındı. Sultan Irmak'ın intihar ettiğini ileri süren 3 şüpheli tutuklandı. 3 kişi hakkında, 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.SAVCI BİR SANIK İÇİN MÜEBBET İSTENDİSanıkların Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, Sultan Irmak'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Savcı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, Berk Tekcan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, cinayeti birlikte işlediklerine dair yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı'nın ise beraatına karar verilmesini istedi.'SULTAN'I ÖLDÜRMEDİM'Berk Tekcan, Sultan Irmak ile aralarındaki ilişkide bir sorun olmadığını yineleyerek, "Sultan'ı öyle gördüğümde dünyam başıma yıkıldı. Oturup ağladım. Başından akan kanı görünce her şey karıştı ben de hatırlamıyorum. Hatırladıklarım da kesik kesik. Sultan'ı öldürmedim" dedi.Tekcan, daha önceki duruşmada da evde Sultan ve diğer arkadaşlarıyla alkol aldıklarını belirtip, "Sultan alkol ve uyuşturucu çok aldı, kendini balkondan atmaya çalıştı, zor tuttuk. Ona kıyamam, ömrü boyunca sıkıntı çekmiş, onu nasıl öldüreyim? Lavabodaydım, ses duydum. Yatak odasına gittim baktım, Sultan yatıyordu ve bacaklarının önünde silah vardı. 'Hacı' diye bağırdım, şoka girdim. Ambulansı aradık, evden çıktık. Uyuşturucudan aranmam vardı ondan evden çıktım. Çünkü korktum ve tutuklanacağım diye kaçtım" demişti.
Mahkeme heyeti, Berk Tekcan'ın oy çokluğuyla, Hacı Yakup Karaca ile Kadir Çeribaşı'nın ise oy birliği ile ayrı ayrı beraatlarına hükmetti. Sultan Irmak'ın yakınları, karara tepki göstererek, sanıkların üzerine yürüdü. Irmak'ın yakınları, güvenlik güçlerince salondan çıkarıldı.