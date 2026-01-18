Tekirdağ'da kısa kısa

Haberler

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Karacakılavuz Mahallesi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Ayrıca, Tekirdağ NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'e yapılan ziyaret ve üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, vatandaşlarla bir araya geldi.

Karacakılavuz Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen programda Tunçer, katılımcılarla sohbet etti.

Tunçer, vatandaşların isteklerini ve muhtarların mahallelerine ilişkin güvenlik, eğitim, ulaşım gibi konulardaki taleplerini dinledi, fikir alışverişinde bulundu.

- Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Batı Trakya Kozlukebir Belediye Başkanı Erdem Hüseyin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, makamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halit Eren de yer aldı.

Şahin, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuklarına teşekkür etti.

-Üreticilere bilgilendirme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

