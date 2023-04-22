Süleyman Soylu'dan Kızılay açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş depremlerinde çadır sattığı ortaya çıkan ve istifa çağrılarına sessiz kalan Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında konuştu. Soylu, "Kızılay bizim vazgeçemeyeceğimiz bir kurumdur." dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Kızılay'ın deposundaki çadırları Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı. Çadırların satıldığını kabul eden Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise tepkilerinde odağına oturmuştu.

SİYASİLERİN DE TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Sosyal medyada tepki çeken Kınık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Partili Bülent Turan olmak üzere birçok siyasi ismin de gündeminde yer aldı.

"VAZGEÇEMEYECEĞİMİZ BİR KURUM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CNN Türk ekranlarında katıldığı programda Kerem Kınık hakkında da konuştu. Soylu, "Elbette tüm kurumlara yönelik her şeyi sorgulamak kolay. Ben Kızılay çocuğuyum. Çocukluğumdan beri Kızılay'ın çalışmalarında yer aldım. Ben 19 yaşında Kızılay'ın büyük kongre delegesiydim. Kızılay'la biz sahada çalıştık. Kızılay beslenme grubumuz, aynı zamanda çadır da temin ediyoruz. Kızılay'ın kendine ait bir fabrikası var. Aynı zamanda Kızılay kendi adına çadır da biriktirir. Depreme girdiğimiz zaman Kızılay'ın yaklaşık 60 binin üzerinde çadır stoku vardı, tamamını çektik zaten. Kızılay'ın kendi adına üreticiliği de söz konusudur. Kızılay beslenme grubumuzun başkanıdır.

AFAD'a mobil mutfaklar yaptırdık. Jandarmanın, polisin, belediyeler birliğinin de var. Kızılay'ın kendi küçük, büyük arabaları, mobil mutfakları, aşevleri var. Bütün bunlarla beraber orada beslenme operasyonunu yürütüyor. Kızılay bizim vazgeçemeyeceğimiz bir kurumdur."