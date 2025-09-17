Süleyman Goşe'nin 'İbrahim' Kitabı Kudüs'te Tanıtıldı

Kudüs Kızılayı Genel Direktörü Süleyman Goşe'nin, Osmanlı'nın önemli devlet adamlarından Pargalı İbrahim Paşa'yı anlattığı "İbrahim" isimli kitabı, Kudüs'te tanıtıldı.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde yapılan kitap tanıtımı ve imza günü etkinliğine çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmalarını yapan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Berk Cem Tatar ve Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Hasan Seyda Ataizi, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde tarihi bir figürün ele alındığı bu etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Programa katılarak kısa bir konuşma yapan Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna, "Şanlı tarihimizden bahsetmek ve bu kutsal topraklardaki köklü varoluşumuzu anlatmak bizim için her zaman önemlidir. Bu yüzden, Arap literatürüne kazandırdığı eserler için Dr. Süleyman Goşe'ye teşekkür ediyorum. Umarım bu eser başka dillere de çevrilir." ifadelerini kullandı.

"İbrahim" kitabının yazarı Goşe, Pargalı İbrahim Paşa hakkında araştırma yapmak için birçok kez İstanbul'a gittiğini belirterek, "Tarihin bize yaptığı haksızlık gibi haksızlığa uğramış bir kişiliği aydınlatmaya çalışmak için bir araya geldik." dedi.

Goşe, Paşa'nın Osmanlı'nın en önemli devlet adamlarından biri olduğuna işaret ederek Kanuni Sultan Süleyman döneminde hızlı yükseldiğini belirtti.

İbrahim Paşa'nın Osmanlı'da sadrazamlığa kadar yükselmesine rağmen idam edildiğini hatırlatan Goşe, neden idam edildiğine ilişkin çeşitli iddiaları anlattı.

Etkinlik, Goşe'nin davetliler için düzenlediği imza töreni ve verilen ikramların ardından sona erdi.