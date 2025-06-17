Süleyman Demirel, Ölümünün 10. Yılında Anıldı

DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 10'uncu yılında memleketi Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de, Çalca Tepesi'nde bulunan anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Törene Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Isparta Valisi Abdullah Erin, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, bağımsız milletvekili Hasan Basri Sönmez, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Hakan Bozkurt, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Demirel ailesini temsilen Nihan Atasagun ve Binhan Kesici, Demirel'in siyasi yol arkadaşları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda seveni katıldı.

GÜLLERLE BEZENDİ

Törende Demirel'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi kabre bırakıldı. Demirel'in öz geçmişi okundu. Isparta gülüyle kaplanan mezara gelenler, çiçek bırakıp dua etti. Anma törenine katılanlar, Demirel ailesine taziyelerini sundu. Törene katılanlara Demirel Vakfı tarafından kumanya dağıtıldı.

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN-Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,