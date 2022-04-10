Sudanlı kanser hastası çocuklar gelecek hayalleriyle büyüyor

Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın başkenti Hartum'da faaliyet gösteren "İçimizde Umut Var" isimli konakta bulunan kanser hastası çocuklar, geleceğe dair umutlarını hiç kaybetmiyor.

Sudan'ın farklı şehirlerinden gelen çocuklar, Hepimiz Değeriz Derneğinin desteklediği konakta kalıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) iftar programı düzenlediği ve gıda yardımı yaptığı konakta kanser hastası 40 çocuk bulunuyor.

Konakta kalan kanser hastası çocukların beslenme ve tedavilerine yönelik ihtiyaçları karşılanıyor.

Zor şartlar altında kanserle mücadele eden Sudanlı çocuklar, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kuzey Darfur bölgesindeki Mellit kentinden gelen 10 yaşındaki Yasir Ali, vücudunda ağrılar hissettikten sonra Faşir şehrine gittiklerini, oradan da Hartum'a yönlendirildiğini belirterek, "Hastaneden buraya geldik. Buraya geldiğimde 5 yaşındaydım. Burada ilkokula gittim. Şimdi de 3. sınıfa gidiyorum." dedi.

Büyüyünce polis olarak ülkesini ve milletini korumak istediğini belirten Ali, resim çizmeyi çok sevdiğini söyledi.

"Bütün dünyayı gezmek istiyorum"

Batı Kurdufan'ın Fula kentinden gelen 9 yaşındaki Muhammed İbrahim kemoterapiye başladıktan sonra bu konağa yerleştiğini ifade ederek, "Büyünce pilot olmak ve bütün dünyayı gezmek istiyorum." diye konuştu.

Beyaz Nil Eyaletindeki Cebeleyn kasabasından gelen 11 yaşındaki Muhammed Müslim ise hastalığı nedeniyle yürüyemediğini anlattı.

Tedavisinin devam ettiğini dile getiren Müslim, "Okula gidiyorum, konakta arkadaşlarla oynuyorum, resim çiziyorum, televizyon izliyorum. Büyünce de otomotiv mühendisi olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Hepimiz Değeriz Derneği gönüllülerinden Sulafa Bedevi de kanser hastası çocukların iyileşmeleri için çalıştıklarını belirterek, bu noktada Sudan halkına çocukları ziyaret etmeleri çağrısı yaptı.