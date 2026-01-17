Haberler

Sudan, Trump'ın Nil Nehri konusundaki arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Etiyopya'nın Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü konusundaki arabuluculuk teklifini desteklediklerini açıkladı. Burhan, bu çabaların bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi (Rönesans) Barajı ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü konusundaki arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Burhan, Trump'ın Hedasi Barajı konusuna yönelik Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye gönderdiği mektuba ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"Sudan hükümeti, Nil suları konusunda Başkan Trump'ın girişimini ve arabuluculuğunu memnuniyetle karşılamakta ve desteklemektedir." ifadesini kullanan Burhan, bu çabaların tüm tarafların haklarını koruyan sürdürülebilir ve tatmin edici çözümler üreterek bölgesel güvenlik ve istikrarın kalıcı hale gelmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Trump, dün Mısır ile Etiyopya arasında uzun süredir çözülemeyen Hedasi Barajı anlaşmazlığının, Nil sularının adil paylaşımı temelinde kalıcı biçimde çözülmesi amacıyla ABD'nin arabuluculuğunu yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi (Rönesans) Barajı konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamıştı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajı doldurmakta ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülkelere düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir