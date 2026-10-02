Haberler

Sudan ordusu, Mezrub'da HDK ile çatışmaların ardından kontrolü sağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan ordusu, Kuzey Kurdufan'daki Mezrub bölgesini HDK ve destekçileriyle yaşanan çatışmaların ardından kontrol altına aldığını duyurdu. Açıklamada, çatışmalarda HDK mensupları ile destekçilerinin kayıplar verdiği, sivillerin güvenliğinin sağlanacağı belirtildi.

Sudan ordusu, Kuzey Kurdufan eyaletindeki Mezrub bölgesinin, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve destekçileriyle yaşanan şiddetli çatışmaların ardından kontrol altına alındığını bildirdi.

Sudan Silahlı Kuvvetleri Sözcülüğünden yapılan açıklamada, ordunun, ülkenin çeşitli cephelerinde operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kurdufan eyaletindeki Mezrub bölgesinin "şiddetli çatışmaların ardından" ele geçirildiği, çatışmalarda HDK mensupları ile destekçilerinin kayıplar verdiği ifade edildi.

Ordunun kontrol altına alınan bölgelerdeki sivillere güvenliklerinin sağlandığı mesajını vererek normal hayatlarına dönmeleri çağrısında bulunduğu açıklamada, sivillerin can güvenliğinin ve mülkiyet haklarının korunacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ordunun operasyonlarını ülkeyi HDK ve destekçilerinden tamamen temizleyene kadar sürdüreceği vurgulandı.

Kuzey Kurdufan, Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden savaşın önemli cephelerinden biri.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaş, ülkede büyük bir insani krize yol açtı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara göre, çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edildi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor

Aziz Başkan 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltında olan MHK başkanı ile ilgili yeni gelişme
Macaristan'da 16 yıllık iktidar devrildi, soruşturmalar başladı! Eski bakana tutuklama

16 yıl sonra devrilen iktidar için hesap vakti
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen Galatasaray

Terim şampiyonluk favorisini duyurdu: Her şeye rağmen...
Ehliyet sınavında bunu yapınca 2 yıl men yedi

Ehliyet sınavında bunu yapınca 2 yıl men yedi
Fon skandalı sonrası Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken çıkış

Fon skandalı sonrası Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken çıkış
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun

Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı

8 katlı binada can pazarı! Vatandaşlar böyle kurtarıldı