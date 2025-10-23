Haberler

Sudan Ordusu Hartum'a Üçüncü İHA Saldırısını Engelledi

Güncelleme:
Port Sudan ordusu, Hartum'a yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye devam ediyor. Hartum'da hava savunma sistemlerinin devreye girmesi ve patlama seslerinin duyulmasıyla birlikte İHA saldırılarının engellendiği bildirildi. Ayrıca, Hartum Uluslararası Havalimanı'na 921 gün sonra ilk sivil uçak iniş yaptı.

PORT Sudan ordusunun, başkent Hartum'a yönelik 2 gün içinde üst üste üçüncü kez insansız hava aracı (İHA) saldırısını engellediği bildirildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, dün sabah saatlerinde Hartum'un çeşitli bölgelerinin insansız hava araçlarıyla hedef alındığını belirtti.

Tanıklar, İHA'ların başkentin güney kesimlerinde alçak irtifada uçtuğunu, hava savunma sistemlerinin yoğun şekilde devreye girdiğini ve güçlü patlama seslerinin duyulduğunu ifade etti.

Ordu, 21 Ekim'de İHA'ların Hartum'a yönelik saldırılarını önlemiş ve bu saldırılarda can kaybı yaşanmamıştı.

Öte yandan Hartum Uluslararası Havalimanı'na dün 921 gün sonra ilk sivil uçak indi.

Ülkede çatışmaların başladığı ilk yerlerden biri olarak kabul edilen havalimanı, bu süreçte ağır hasarlar almış ve 15 Nisan 2023'ten beri hizmet dışı kalmıştı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile (Hızlı Destek Kuvvetleri) HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken, HDK ülkenin batısına yöneldi.

Sudan ordusunun 20 Mayıs'ta tamamen kontrolünü sağladığı başkent Hartum dahil ordu güçlerinin kontrolündeki bölgeler, zaman zaman İHA saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
