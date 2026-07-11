Sudan Egemenlik Konseyi: Ülkenin güvenliğini ve istikrarını sağlamayan hiçbir öneriyi kabul etmeyeceğiz

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan halkının beklentilerini karşılamayan, ülkenin güvenliğini ve istikrarını sağlamayan hiçbir öneriyi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Abdulfettah el-Burhan, Hartum'un batısındaki Omdurman kentinin kuzeyindeki Umm Marrahi bölgesinde yaptığı konuşmada, ülkedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

El-Burhan, Sudan ordusunun Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile çatışmalarda halkın desteğiyle ilerlediğini belirterek, "Halkımızı asla yüzüstü bırakmayacağız. Bu ülkeyi ancak tüm Sudanlıların ulusal uzlaşısına dayalı olarak teslim edeceğiz." dedi.

Sudan halkını memnun etmeyen veya ülkenin güvenlik ve istikrarını sağlamayan hiçbir girişimi kabul etmeyeceklerini vurgulayan el-Burhan, bu yöndeki herhangi bir öneriyi de takip etmeyeceklerini kaydetti.

El-Burhan'ın açıklamaları, Sudan hükümetinin ABD'nin ülkedeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan önerisine ilişkin yanıtını Washington'a iletmesinin ardından geldi.

Sudan hükümeti, ABD'nin önerisini, HDK'nin kontrolü altındaki tüm kentlerden çekilmesi ve silahsızlandırılması şartıyla kabul edebileceğini bildirmişti. Hükümet ayrıca, 90 günlük insani ateşkesin HDK'nin kontrolündeki bölgelerden çekilme süreciyle eş zamanlı başlamasını önermişti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi yerinden edildi.

BM verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.