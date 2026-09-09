Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde HDK'nin adliyeye saldırısında 13 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) adliye binasına insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Sudan Doktorlar Ağı ile Acil Durum Avukatları grubundan yapılan açıklamalara göre, HDK, Um Rawaba kentinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu saatlerde adliye binasını İHA ile hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Sudan Doktorlar Ağı, saldırıyı kınayarak sivil ve askeri hedefler arasında ayrım yapılması ilkesinin ihlal edildiğini ve saldırının uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Ağ, kentlere, yerleşim bölgelerine ve sivil tesislere yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Acil Durum Avukatları grubu da adli kurumların ve sivillerin hedef alınmasını kınayarak saldırıya ilişkin bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.

Kuzey Kurdufan'da son aylarda eyalet merkezi El Ubeyd dahil birçok bölgede HDK'nin İHA saldırılarının arttığı ve saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğü bildiriliyor.

HDK'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaşta, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşların tahminlerine göre on binlerce kişi öldü, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA