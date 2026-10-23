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Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği ve HAK-İŞ, Faşir'de 6 bin sivil için anma düzenledi

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Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği, HAK-İŞ ve Sudan İşçi Sendikaları konfederasyonlarının toplantısında Faşir katliamında hayatını kaybedenler anıldı. Eltayeb, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yaklaşık 6 bin sivilin öldürüldüğünü belirterek uluslararası soruşturma istedi.

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği, HAK-İŞ ve Sudan İşçi Sendikaları konfederasyonları tarafından başkentte düzenlenen toplantıda, bir yıl önce Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kontrolünü ele geçirdiği Faşir kentindeki katliamda hayatını kaybedenler anıldı.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Sirralkhatim Abdulkadir, Faşir'deki katliamı anmak üzere Büyükelçilikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda konuşan Büyükelçi Eltayeb, Faşir'deki katliamın münferit bir olay olarak değil, öncesinde yapılan operasyonlar, verilen mali destekler ve toplanan paralı askerler de göz önünde bulundurularak ele alınması gerektiğini söyledi.

Ekim 2025'ten önce Faşir'in 18 ay boyunca kuşatıldığını anımsatan Eltayeb, Haziran 2024'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), HDK'nin kentteki kuşatmasını sona erdirmesine ve sivillerin korunarak güvenli bölgelere erişimine izin verilmesine ilişkin kararına işaret etti.

Eltayeb, bu karara rağmen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 6 bin sivilin Faşir'deyken veya oradan kaçarken öldürüldüğüne dikkati çekerek, bunların yanı sıra işkence ve tecavüz vakalarının da belgelendiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin Faşir ve çevresindeki insan hakları durumunu incelemek üzere özel oturum düzenlediğini hatırlatan Eltayeb, BMGK'ye ilgili belgelerin sunulduğunu belirtti.

Savaşın sadece silahlı çatışmadan ibaret olmadığını kaydeden Eltayeb, aralarında İsrail'in müttefiki olanların da bulunduğu bazı ülkelerin HDK'ye personel, eğitim, silah ve lojistik destek verdiğini ifade etti.

Eltayeb, BM'nin Sudan için Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonunun hazırladığı rapordan bahsetti.

Büyükelçi Eltayeb, HDK'nin Sudan'ın altın gibi değerli kaynaklarını kullanarak silah aldığını belirterek, Faşir ve çevresinde işlenen suçlarla ilgili tam ve bağımsız bir uluslararası soruşturma yürütülmesi, sorumlulardan hesap sorulması, savaşın devamını sağlayanların ve savaşa destek verenlerin soruşturulması, HDK'ye askeri, mali ve lojistik destek sağlayan ülkelerin araştırılması ve adaletin sağlanması talebinde bulundu.

Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Abdulkadir de Sudan'daki savaşın ülkenin kaynakları uğruna gerçekleştiğini ifade ederek, iç savaşın ülkenin kaynaklarının kontrol edilmesini kolaylaştırmak amacıyla dış güçler tarafından desteklendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından HAK-İŞ ve Sudan İşçi Sendikaları konfederasyonlarının "Sudan'daki Terör ve İsyan Hareketine Karşı Ortak Mücadele ve Dayanışma Bildirisi" okundu.

Kaynak: AA
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