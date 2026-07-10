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Sudan, ABD'nin barış önerisine "HDK'nin çekilmesi" şartını koştu

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Sudan hükümeti, Hızlı Destek Kuvvetlerinin kontrolündeki kentlerden çekilmesi ve silahsızlandırılması şartıyla ABD'nin barış önerisini kabul edebileceğini bildirdi. Öneri, 90 günlük insani ateşkes ve kalıcı ateşkes için güvenlik düzenlemelerini içeriyor.

Sudan hükümeti, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolü altındaki tüm kentlerden çekilmesi ve silahsızlandırılması şartıyla ABD'nin önerisini kabul edebileceklerini bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen iki üst düzey Sudanlı yetkili, AA muhabirine, hükümetin ABD'nin önerisine ilişkin yanıtını " Sudan'da Barışın Yeniden Tesisi" başlıklı bir belgeyle ilettiğini söyledi.

Yetkililer, belgede, Sudan hükümetinin ABD'nin barış önerisini, HDK'nin kontrolü altındaki tüm kentlerden çekilmesi ve silahsızlandırılması şartıyla kabul edebileceğini bildirdiğini ifade etti.

ABD'nin önerisinin 90 günlük insani ateşkesin ardından kalıcı ateşkese götürecek güvenlik düzenlemelerini içerdiğini aktaran yetkililer, Sudan hükümetinin ise insani ateşkesin HDK'nin kontrolündeki tüm kentlerden çekilmeye başlamasıyla eş zamanlı olarak ülke genelinde yürürlüğe girmesini teklif ettiğini söyledi.

Belgede, kalıcı ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından HDK'nin kontrolü altındaki tüm kentlerden çekilmesi, silah bırakması, güçlerinin dağıtılması ve uygun görülen unsurlarının Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Sudan ordusuna yeniden entegre edilmesini öngören güvenlik düzenlemelerine yer verildiği ifade edildi.

Belgede, 90 günlük insani ateşkesin insani yardımların ulaştırılması, sivillerin korunması ve taraflar arasında dolaylı ateşkes müzakerelerinin yeniden başlamasına uygun ortam oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Adam Abu
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