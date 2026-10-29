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Sudan, Etiyopya'yı İHA saldırılarına platform sağlamakla suçladı

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Sudan, Etiyopya'yı İHA saldırılarına platform sağlamakla suçladı
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Sudan, Etiyopya'yı İHA saldırılarında kullanılan İHA'ların fırlatılmasına platform sağlamakla suçladı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Muaviye Osman Halid bunun bölgesel güvenlik ve istikrarı sarsabilecek gelişme olduğu uyarısında bulundu; Etiyopya iddialara yanıt vermedi.

HARTUM, 29 Ekim (Xinhua) -- Sudan, Etiyopya'yı son dönemde Sudan'ı hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırılarında kullanılan İHA'ların fırlatılması için platform sağlamakla suçlayarak, bunun bölgesel güvenlik ve istikrara zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Muaviye Osman Halid çarşamba günü Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, söz konusu saldırıları, "bölgedeki güvenlik ve istikrarı sarsabilecek tehlikeli bir gelişme" diye nitelendirdi.

Halid, ülkenin güvenliğini her türlü meşru yolu kullanarak savunma haklarının saklı olduğunu ifade etti.

Etiyopya ise henüz iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Sudan'ın çeşitli eyaletlerindeki elektrik santralleri geçtiğimiz üç gün içerisinde paramiliter Hızlı Destek Güçleri ile bağlantılı olduğu düşünülen İHA'lar tarafından vuruldu.

Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında Nisan 2023'te başlayan silahlı çatışmalar devam ederken, hayati önemdeki altyapı tesisleri ile yoğun nüfuslu bölgeler İHA saldırılarına giderek daha fazla hedef oluyor. Basında şubat ayında yer alan haberlerde, Etiyopya'nın sınır yakınlarında paramiliter Hızlı Destek Güçleri'ne eğitim verilen bir kampa ev sahipliği yaptığı öne sürülmüş ancak Addis Ababa bu iddiaları doğrulamamıştı.

Kaynak: Xinhua
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