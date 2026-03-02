Haberler

Sudan: Etiyopya'dan topraklarımızı hedef alan İHA'lar giriyor

Güncelleme:
Sudan hükümeti, Etiyopya'dan gelen insansız hava araçlarının topraklarına girmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirerek, bu durumu kınadığını açıkladı.

PORT Sudan, şubat ayından bu yana Etiyopya'dan, topraklarını hedef alan insansız hava araçlarının (İHA) girdiğini ve bunun düşmanca bir tutum olduğunu açıkladı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan hükümeti, şubat ayı boyunca ve mart ayının başından itibaren, Etiyopya topraklarından Sudan içindeki hedeflere yönelik insansız hava araçlarının giriş yaptığını yakından takip etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bunun "düşmanca bir tutum" olduğu vurgulanan açıklamada, bu tutumun kınanmakta ve reddedilmekte olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Bu, Sudan'ın egemenliğinin açık bir ihlali ve Sudan devletine karşı bariz bir saldırı niteliği taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Sudan hükümetinin Etiyopya makamlarını bu tür "düşmanca eylemlerin" sonuçları konusunda uyarmakta olduğu aktarılan açıklamada, "Hükümet, Sudan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma hakkını, bu tür saldırılara karşı gerekli yol ve yöntemlerle karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu vurgulamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

