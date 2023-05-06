Sudan Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni Sağlık Tesislerine El Koymakla Suçladı

HARTUM, 6 Mayıs (Xinhua) -- Sudan Dışişleri Bakanlığı Cuma günü paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'ni vatandaşların sağlık tesislerine erişimini engellemekle suçladı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri, insan hakları ihlallerine hala devam ediyor, bu sefer vatandaşların merkezi tıbbi malzeme eczanesine erişimini engellemeyi seçtiler" denildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Bu insanlık dışı davranış, başta sağlık kurumları olmak üzere başkent Hartum'daki tüm hayati sektörleri hedef alan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin siciline eklenmiştir" denildi.

Bakanlık, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni hastaneleri askeri kışla olarak kullandığı için eleştirerek, bu hareketi "masum vatandaşlara karşı bir suç" olarak değerlendirdi.

Sudan ordusu Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Omdurman kentindeki merkezi kadın doğum hastanesini ele geçirdiğini ve hastalar ile sağlık personelini dışarı çıkardıktan sonra hastaneyi askeri kışlaya çevirdiğini söyledi.

Ordu ayrıca Hızlı Destek Kuvvetleri'ni Hartum'daki merkezi tıbbi malzeme otoritesinin çalışmalarını kesintiye uğratmakla ve böylece ülke çapında ilaç tedarikinin kesilmesine yol açmakla suçladı.

Sudan, 15 Nisan'dan bu yana Hartum'da ve diğer bölgelerde Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ölümle sonuçlanan silahlı çatışmalara tanık oluyor. İki taraf da birbirini çatışmaları başlatmakla suçluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre binlerce Sudan vatandaşı yerlerinden edildi veya Sudan ve Mısır, Etiyopya ve Çad gibi komşu ülkelerdeki güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Sudan Sağlık Bakanlığı'na göre şimdiye kadar çatışmalarda 550 kişi yaşamını yitirdi ve 4.926 kişi yaralandı.