Sudan'daki Maden Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye

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Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve göçükte mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını temenni etti.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenler için taziyede bulunurken, göçükte mahsur kalanların bir an önce kurtarılması temenni etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde meydana gelen maden kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve göçükte mahsur kalanların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Sudan halkına taziyenin sunulduğu açıklamada, mahsur kalanların bir an önce kurtarılması temenni edildi.

Sudan'ın kuzeydoğusunda, Nil Nehri ile Kızıldeniz eyaletleri arasında bulunan Huveyd çöl bölgesindeki bir altın madeninin çökmesi sonucu 11 işçinin yaşamını yitirdiği, 7 işçinin de yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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