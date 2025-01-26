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Sudan'daki dron saldırısına Türkiye'den kınama

Sudan'daki dron saldırısına Türkiye'den kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi'ne gerçekleştirilen ve en az 70 kişinin ölümüne neden olan dronlu saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da Suudi Hastanesi'ne yapılan ve en az 70 kişinin ölümüne neden olan dronlu saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

"BARIŞ İÇİN ATILAN ADIMLARI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Sudan'da El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi'ne yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklamada " Sudan'ın El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi'ne yapılan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Sudan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası hukuka uyulması ve sivil altyapının hedef alınmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Sudan'da barış ve istikrarın tesisini mümkün kılacak adımları desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

SUDAN'DAN SON DURUM

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalırken Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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