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Sudan'da 4 eyalette şüpheli kolera vakaları tespit edildi

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Sudan Sağlık Bakanlığı, dört eyalette şüpheli kolera vakaları tespit edildiğini duyurdu. Ülkede süren çatışmalar nedeniyle insani kriz derinleşirken, DSÖ daha önce bölgede 114 ölüm ve 1330'dan fazla vaka bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede devam eden savaşın yol açtığı insani krizin derinleştiği bir dönemde Kuzey Kurdufan, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Hartum eyaletlerinde şüpheli kolera vakaları tespit edildiğini bildirdi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hartum'da düzenlenen Federal Acil Durum Operasyon Merkezi toplantısında ülkedeki halk sağlığı durumu ele alındı.

Toplantıda, Kuzey Kurdufan, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Hartum eyaletlerinde şüpheli kolera vakalarının kaydedildiği belirtilirken, vaka sayılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bakanlık, ülkede kızamık vakalarında düşüş olduğunu, 25 yeni şüpheli vaka tespit edildiğini ve hastalık nedeniyle can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, kolera salgınının Darfur ve Kurdufan bölgelerinde yayıldığını bildirmişti.

DSÖ, bu bölgelerde salgın nedeniyle 114 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1330'dan fazla kolera vakasının tespit edildiğini belirterek, can kaybı ve vaka sayılarının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

Sudan'da 33 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten DSÖ, 21 milyon kişinin de sağlık hizmetlerine erişime ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.

Sudan'ın Darfur ve güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinin yanı sıra Kurdufan bölgesindeki Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerinde ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar sürüyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi yerinden edildi.

BM verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
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