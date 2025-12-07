Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki saldırıda ölü sayısı 114'e çıktı

PORT Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletine bağlı Kalugi kentine, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın aktardığına göre Güney Kurdufan Eyaleti Hükümeti, 4 Aralık'ta SPLM-N ile müttefiki HDK'nin bir anaokulu ve hastaneye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 63'ü çocuk olmak üzere 114'e yükseldiğini açıkladı.

Haberde, yaralı sayısının 71'e çıktığı belirtildi ve Eyalet Valisi Muhammed İbrahim Abdülkerim'in şu ifadelerine yer verildi:

"Durumu ağır olan bazı yaralılar bulunuyor ve gerek çocuklar gerekse siviller arasında can kaybının artmasından endişe ediyoruz. Bazı aileler, yaralı yakınlarını Kalugi dışındaki hastanelere nakletti. Kentte yeniden sükunet sağlandı ve günlük yaşam normale döndü."

Sudan Başbakanı'ndan "savaş suçu" vurgusu

Sudan Başbakanı Kamil İdris, Güney Kurdufan Eyalet Valisi Abdülkerim ile hayatını kaybedenlerin aileleriyle telefonla görüştü.

HDK'nin Kalugi'de bir anaokulu ve hastaneyi bombalamasını "barbarca ve vahşi" olarak nitelendiren İdris, saldırıyı "tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak değerlendirdi.

İdris, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına saldırıyı kınama çağrısında bulundu.

Afrika Birliği'nden kınama

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf da saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadı.

Yusuf, çocuklar, eğitimciler, sağlık çalışanları ve sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarının açık ihlali olduğunu belirterek, sorumluların adalet önüne çıkarılması için bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.