Sudan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Sudan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını eda etti.

İç çatışmaların yıkıma neden olduğu ve kontrolün yeniden sağlandığı başkent Hartum'da Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde Hamsin Meydanı'nda toplandı.

Okunan vaazı dinleyen cemaat, bayram namazını kıldı.

Namazın ardından Türk Kızılay, çocuklara şeker ve oyuncak dağıttı.

Daha sonra Müslümanlar, kurban ibadetlerini gerçekleştirmek için kesim alanlarına gitti.

Türk Kızılay, Sudan'da 300 büyükbaş kurbanlık keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.