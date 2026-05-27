Sudan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Güncelleme:
İç çatışmaların yıkıma yol açtığı Sudan'ın başkenti Hartum'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını Hamsin Meydanı'nda eda etti. Namaz sonrası Türk Kızılay çocuklara şeker ve oyuncak dağıtırken, 300 büyükbaş kurbanlık kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Sudan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını eda etti.

İç çatışmaların yıkıma neden olduğu ve kontrolün yeniden sağlandığı başkent Hartum'da Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde Hamsin Meydanı'nda toplandı.

Okunan vaazı dinleyen cemaat, bayram namazını kıldı.

Namazın ardından Türk Kızılay, çocuklara şeker ve oyuncak dağıttı.

Daha sonra Müslümanlar, kurban ibadetlerini gerçekleştirmek için kesim alanlarına gitti.

Türk Kızılay, Sudan'da 300 büyükbaş kurbanlık keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
