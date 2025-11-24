Haberler

Sudan'da Kriz Çözümüne ABD'den Sert Tepki

Güncelleme:
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'un Sudan'daki krizin çözümü için sunduğu öneriyieleştirerek, bunun ordu ve güvenlik kurumlarını feshetme talebi içerdiğini belirtti. Burhan, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni suçlayarak, dış müdahale olmaksızın savaşacaklarını vurguladı.

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'un Sudan'daki krizin çözümü için sunduğu öneriyi sert bir dille eleştirdi.

Egemenlik Konseyinin açıklamasına göre Burhan, ordu ve güvenlik güçlerinin komuta kademesiyle bir araya gelerek konuşma yaptı.

Burhan, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'un "ordu içinde Müslüman Kardeşler hakimiyeti" yönündeki anlatısının, Amerikalılar, Suudiler ve Mısırlara etki etmek amacıyla kullanılan bir "korkuluk" olduğunu söyleyerek, bunun "asılsız ve yalan" olduğunu ifade etti.

Askeri kurumun "kendi yapısını kendisinin ıslah ve yeniden yapılandırma" gücüne sahip olduğunu vurgulayan Burhan, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) "soykırım ve etnik temizlik suçları işlemekle" itham etti.

Bazı ülkeler ve siyasi tarafların HDK'ye destek sağladığını belirten Burhan, bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

"Hiç kimse bizi tehdit edemez veya bize şart dayatamaz"

Burhan, orduya duyduğu güvenin silahlı kuvvetlerin "güç kaynağı" olduğunu kaydederek, "Biz savaş isteyen bir taraf değiliz ve barışı reddetmiyoruz, ancak hiç kimse bizi tehdit edemez veya bize şart dayatamaz." dedi.

Orduyu, HDK'nin ülkenin güneyindeki Kurdufan ve batısındaki Darfur Bölgelerinde ele geçirdiği tüm toprakları geri almaya kararlı gördüğünü ifade eden Burhan, "Onları (HDK) Sudan'dan çıkaracağız, haklı olduğumuz sürece zafer bizimle olacaktır." diye konuştu.

Burhan, HDK'ye karşı yürütülen savaşın "onur savaşı" ve tüm Sudanlıların savaşı olduğunu, mücadelenin "isyancılara" karşı yürütüldüğünü, herhangi bir kabile veya nüfus grubuna karşı olmadığını vurguladı.

"Bu savaşı hiçbir dış müdahale olmaksızın yürütmekte kararlıyız"

"Bu savaşı onur ve izzetle ve hiçbir dış müdahale olmaksızın yürütmekte kararlıyız." diyen Burhan, HDK liderleriyle bağlantılı kabile önderlerine de "evlatlarını bu ateşe sürüklememeleri" çağrısında bulundu.

Burhan, Suudi Arabistan, ABD, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) "oluşan dörtlü mekanizmaya" da değinerek, "Krizin çözümünde BAE arabulucu olarak kabul edilemeyecek." dedi.

ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'un Sudan'daki krizin çözüm için sunduğu öneriyi sert bir dille eleştiren Burhan, öneriyi, "silahlı kuvvetlerin varlığını ortadan kaldırdığı, tüm güvenlik kurumlarının feshedilmesini talep ettiği ve isyancı milis (Hızlı Destek Kuvvetleri) unsurlarını bulundukları bölgelerde bıraktığı" için "şimdiye kadar sunulan en kötü öneri" olarak nitelendirdi.

Burhan, "Eğer arabuluculuk bu çizgide ilerlemeye devam ederse, biz bu arabuluculuğu tarafsız olmayan bir arabuluculuk olarak değerlendiririz." ifadesini kullandı.

Boulos'un "bazı dayatmalar yapmak ister gibi konuştuğunu" söyleyen Burhan, "Massad Boulos'un, tüm Sudan halkının arzuladığı barışın önünde bir engel olmasından endişe duyuyoruz." dedi.

Burhan, Boulos'un "hükümetin insani yardım konvoylarının ulaşmasını engellediğini ve kimyasal silah kullandığını" ileri sürdüğünü aktararak, bunu da reddettiklerini anlattı.

Sudan hükümetinin sunduğu yol haritasının benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, "Sudan'da hiç kimse bu isyancıların (HDK) varlığını veya gelecekte herhangi bir çözümün parçası olmalarını kabul etmeyecek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
