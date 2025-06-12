Sudan'da Kolera Aşısı Kampanyası Başlatıldı

Sudan'da Kolera Aşısı Kampanyası Başlatıldı
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Sudan'ın Hartum kentinde 2,6 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen kolera aşısı kampanyası başlatıldı. 10 gün sürecek kampanya, Hartum eyaletindeki 12 bölgede yürütülecek.

OMDURMAN, 12 Haziran (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'da 2,6 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen kolera aşısı kampanyası başlatıldı.

Hartum eyaleti sağlık yetkilileri çarşamba günü yaptıkları açıklamada 10 gün sürecek kampanyanın Omdurman, Umbada, Karari, Cebel Evliya ve Doğu Nil bölgelerindeki 12 idari birimde yürütüleceğini belirtti.

Kolera vakalarında düşüş olduğunu bildiren yetkililer, "hastalığın komplikasyonlarına bağlı ölüm oranının sıfıra indiğini" kaydetti.

Hartum Eyaleti Sağlık İdaresi Başkanı Fetih el-Rahman el-Emin, başlatılan kolera aşısı kampanyasıyla "salgına son darbenin" indirileceğini ifade etti.

27 Mayıs'ta sağlık yetkilileri, bir hafta içinde 2.729 yeni vaka ve 172 can kaybı bildirmiş, yeni vakaların yüzde 90'ı Hartum eyaletinde yoğunlaşmıştı.

Bunun üzerine sağlık yetkilileri 2,9 milyondan fazla kolera aşısı aldıklarını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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