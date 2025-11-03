Sudan'da İnsani Kriz Derinleşiyor... El-Faşir'de Rsf Kontrolü Sonrası Yaklaşık 71 Bin Kişi Yerinden Edildi

(ANKARA) - Paramiliter grup Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF) Darfur bölgesindeki El-Faşir kentini ele geçirmesi sonrasında Sudan'da insani kriz büyüyor. Uluslararası Göç Örgütü, 70 bini aşkın insanın, güvenlik gerekçesiyle göç etmek zorunda kaldığını bildirdi. Son iki günde de 8 bin 600 kişi yerinden edildi. Sudan Başbakanı Kamil İdris, işlenen vahşetlerin uluslararası mahkemelere taşınması gerektiği çağrısında bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü, RSF'nin Batı Sudan'daki Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'in kontrolünü ele geçirmesinden bir hafta sonra şehirde devam eden şiddet olayları sonucunda son iki günde 8 bin 600'den fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

El Faşir ve çevre köylerden yerinden edilenlerin toplam sayısı, 26 Ekim'den bu yana insani kriz ve güvenlik durumu nedeniyle yaklaşık 70 bin 900 kişiye ulaştı.

Kaçış yolları güvensiz

Uluslararası Göç Örgütü'nün saha takip ekipleri, yerinden edilen insanların çoğunlukla Tavila kasabası civarındaki yerleşim yerlerindeki bölgelere yöneldiğini ve yollardaki güvensizliğin çatışmalardan kaçan sivillerin hareketini engelleyebileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Eyaleti büyük göç akınına hazırlanıyor

Örgüt ayrıca, Kuzey Kordofan Eyaleti'nin Bara ve Umm Ruvaba yerleşimlerinden son iki gün içerisinde bin 200'den fazla kişinin yerinden edildiğini belirterek, yerinden edilen kişilerin Kuzey Kordofan'ın Sheikan yerleşim biriminin yanı sıra Beyaz Nil Eyaleti'nin El-Duvaim, Tendelti, Kosti ve Rabak yerleşim birimlerine dağıtıldığını kaydetti.

Sudan'ın Kuzey Eyaleti hükümeti ise El Faşir'den gelen ve birkaç saat içinde gelmesi beklenen büyük bir göç akınına hazırlandıklarını duyurdu. Kuzey Eyaleti İnsani Yardım Komiseri Vael Muhamed Şerif, Ad-Dabba'da düzenlediği basın toplantısında, ilgili tüm yetkililerin El Faşir'den gelen yerinden edilmiş insanları yeni kamplarda karşılamak için hazırlıklarını tamamladığını ve onlara huzurlu ve refah bir yaşam sağlamak için önemli çabalar sarf edildiğini belirtti.

Dabba Mahallesi İcra Müdürü Muhammed Sabir Kaşkaş ise mahallenin acil durum komitesinin sürekli oturum halinde olduğunu belirterek, yerinden edilmiş kişilerin karşılanması için sağlık, psikolojik, gıda ve güvenlik konularında düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Kuzey Eyaleti Sosyal İşler Bakanı Manal Makavi, El Faşir'den gelen çok sayıda insanın akınıyla eyaletin yeni bir döneme girdiğini doğrulayarak, Darfur ve Kordofan'dan yerinden edilenlerin ana varış noktasının Ad-Dabbah olduğunu ifade ederek, Barınma sağlamak, yerinden edilmiş kişileri kaydetmek ve gıda ve ilaç temin etmek için özel komiteler kurulduğunu kaydetti.

Makavi ayrıca, Ad-Dabba şehrinin şu anda Darfur ve Kordofan'dan 4 binden fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığını açıkladı, savaşın patlak vermesinden bu yana eyaletin 185 barınakta Sudan'ın dört bir yanından gelen yerinden edilmiş kişilere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Şu anda binlerce yerinden edilmiş kişi Ad-Dabba'daki iki kampta yaşarken, yetkililer şehrin doğusundaki El-Afad kasabasında yeni bir kamp inşa etmeye başladı.

Uydu görüntüleri katliam iddialarını doğruluyor

Yale Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, birkaç gün önce çekilen uydu görüntülerinde, El Faşir ve çevresinde devam eden toplu katliamlara dair işaretler var. Üniversitenin Beşeri Bilimler Araştırma Laboratuvarı, geçen hafta yayınladığı raporda, yeni görüntülerin, şehir nüfusunun önemli bir kısmının "öldürüldüğüne, esir alındığına veya saklandığına" dair işaretler gösterdiğini belirtti.

RSF ihlalleri soruşturacağını açıkladı

Buna karşılık, RSF sınırlı ihlallerin gerçekleştiğini kabul etti, ancak Hemedti lakaplı RSF lideri Muhammed Hamdan Dagalo, bu ihlalleri araştırmak ve ilgililerden hesap sormak için komiteler oluşturulduğunu belirtti.

Sudan hükümeti ise ordunun çekilmesinin ardından kentte 2 binden fazla sivilin öldürüldüğüne ilişkin tahminlerinin olduğunu açıkladı.

Sudan Başbakanı İdris'ten uluslararası çağrı

Sudan Başbakanı Kamil İdris, İsviçre'nin Blick gazetesine verdiği bir röportajda, RSF tarafından ele geçirilen El-Faşir kentinde işlenen vahşetlerin uluslararası mahkemelere taşınması gerektiği çağrısında bulundu. Ancak İdris, Nisan 2023'ten bu yana iç savaşla harap olan ülkesine yabancı askerlerin konuşlandırılması fikrini "yasa dışı" olarak nitelendirerek reddetti. İdris, "Uluslararası askerler Sudan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zayıflatır. Bu yasa dışıdır, sadece karmaşayı artırır ve ters etki yaratır. Sudan ordusu ve halkı, El-Faşir'i kurtarmakta ve özgürleştirmekte kararlıdır. Uluslararası toplum çok az şey yaptı. Artık söz değil, eylem zamanı. Her suç, uluslararası düzeyde dahil olmak üzere, mahkemelerde yargılanmalı" diye konuştu. İdris, tüm Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletleri, RSF'yi "terör örgütü olarak tanımaya ve buna göre onlarla mücadele etmeye" çağırdı ve "BM barış gücü misyonlarının… Sudan'da arzu edilir olmayacağına" inandığını söyledi.

RSF, Darfur bölgesinde kendi hükümetlerini ilan ederken, ordu ise ülkenin kuzey, doğu ve merkez bölgelerindeki hakimiyetini koruyor.