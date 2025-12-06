Sudan'da Paramiliter Güçlerin İha Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 79'a Yükseldi

HARTUM, 6 Aralık (Xinhua) -- Sudan'ın güneyindeki Güney Kordofan eyaletinin Kalogi kentinde perşembe günü sivil yerleşim bölgelerini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Ölenlerin 43'ünün çocuk olduğu bildirildi.

Güney Kordofan eyalet yönetimi, yaptığı açıklamada saldırının muhalif Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey güçleri tarafından, "isyancı paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri milisleriyle koordineli şekilde" düzenlendiğini belirtti.

Açıklamada insansız hava aracının dört bomba bıraktığı, saldırıda bir anaokulu, Gadir Hastanesi ve yoğun nüfuslu bazı bölgelerin isabet aldığı, 11'i çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 38 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Eyalet yönetimi, uluslararası toplumu saldırıya yönelik "net tavır almaya", Hızlı Destek Kuvvetleri'ni "terör örgütü" olarak tanımaya ve saldırılara karışan tarafları sorumlu tutmaya çağırdı.

Gönüllü gruplar perşembe günü, İHA saldırısında 9 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin yaralandığını belirterek saldırıdan Güney Kordofan'ın büyük bölümünü kontrol eden Hızlı Destek Kuvvetleri ile Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'i sorumlu tutmuştu.

Hızlı Destek Kuvvetleri ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey, saldırılara ilişkin açıklama yapmadı.