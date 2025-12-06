Haberler

Sudan'da Paramiliter Güçlerin İha Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 79'a Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan'ın Güney Kordofan eyaletinde gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırısında 79 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 43'ü çocuk, 38 kişi yaralandı. Eyalet yönetimi saldırının muhalefet güçleri tarafından düzenlendiğini bildirdi.

HARTUM, 6 Aralık (Xinhua) -- Sudan'ın güneyindeki Güney Kordofan eyaletinin Kalogi kentinde perşembe günü sivil yerleşim bölgelerini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Ölenlerin 43'ünün çocuk olduğu bildirildi.

Güney Kordofan eyalet yönetimi, yaptığı açıklamada saldırının muhalif Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey güçleri tarafından, "isyancı paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri milisleriyle koordineli şekilde" düzenlendiğini belirtti.

Açıklamada insansız hava aracının dört bomba bıraktığı, saldırıda bir anaokulu, Gadir Hastanesi ve yoğun nüfuslu bazı bölgelerin isabet aldığı, 11'i çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 38 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Eyalet yönetimi, uluslararası toplumu saldırıya yönelik "net tavır almaya", Hızlı Destek Kuvvetleri'ni "terör örgütü" olarak tanımaya ve saldırılara karışan tarafları sorumlu tutmaya çağırdı.

Gönüllü gruplar perşembe günü, İHA saldırısında 9 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin yaralandığını belirterek saldırıdan Güney Kordofan'ın büyük bölümünü kontrol eden Hızlı Destek Kuvvetleri ile Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'i sorumlu tutmuştu.

Hızlı Destek Kuvvetleri ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey, saldırılara ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.