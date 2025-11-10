Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Kontrolü Ele Geçirdi: Yerinden Edilenlerin Sayısı 88 Bin 892'ye Ulaştı

PORT Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinin 26 Ekim'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçmesinin ardından yerinden edilenlerin sayısının 88 bin 892 kişiye yükseldiğini bildirdi.

IOM'dan yapılan açıklamada, 26 Ekim'den bu yana Faşir kenti ve çevre köylerden yerinden edilenlerin sayısının 88 bin 892 kişiye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, saha ekiplerinin, yollar boyunca ciddi güvenlik riskleri bulunduğunu ve bunun hareketliliği engelleyebileceğini bildirdiği belirtilerek, güvenlik durumunun hala gergin ve istikrarsız olduğu, insan hareketliliğinin de devam ettiği vurgulandı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.