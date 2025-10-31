Haberler

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Kontrolü Altında 62 Binden Fazla Kişi Yerinden Edildi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki Faşir kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrolü ele geçirmesinin ardından 62 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana bölgede güvensizlik ve toplu göç devam ediyor.

PORT Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinin 26 Ekim'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçmesinin ardından 4 gün içinde 62 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM açıklamasında, saha ekiplerinin tahminlerine göre 26-29 Ekim tarihleri arasında Faşir ve çevre köylerden 62 bin 263 kişinin göç ettiği kaydedildi.

Sadece 29 Ekim gününde, Faşir'den 26 bin 80 kişinin yerinden edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Faşir'deki durum halen gergin ve değişken. Güvensizlik sürerken halkın hareketliliği devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

Onbinlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
