Sudan'da Çatışmalardan Kaçanların Durumu Açıklık Kazandı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Sudan Misyon Şefi Aline Serin, ülkede 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçen Faşir kentinden Tavila kentine gelen binlerce kişinin durumunun "çok kötü" olduğu, çocukların yüzde 50'sinden fazlasının ciddi şekilde yetersiz beslendiği uyarısında bulundu.

Serin, Sudan'da dış destekli HDK'nin kontrolüne geçen Faşir kentindeki son duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ülkedeki çatışmaların farklı yerlerde yoğunlaştığını belirten Serin, MSF olarak ülkenin birçok yerinde bulunduklarını anlattı.

Serin, Faşir'e erişimleri olmadığı için buradaki durumu değerlendiremediklerini söyleyerek "Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Tavila kentine, geçen hafta Faşir'in ele geçirilmesinden bu yana binlerce kişi gelmeye başladı. İnsanlar çok kötü durumda geliyor. Şimdiye kadar gelen tüm çocuklar yetersiz beslenmiş ve bunların yüzde 50'sinden fazlası ise ciddi şekilde yetersiz beslenmiş durumda. Yüzlerce yaralıyı tedavi ettik. Faşir'deki son çatışmalarda veya daha önce yaralanmış olanlar tedavi ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Faşir'den kaç kişinin ayrıldığını ve kalanların sayısını doğrulayamadıklarını belirten Serin, geçen haftadan bu yana Tavila'ya 5 binden fazla kişinin ulaştığını vurguladı.

Serin, Faşir'de mahsur kalan veya daha güvenli yerlere ulaşmaya çalışan çok sayıda kişi olduğunun da altını çizdi.

"Geçen yıl Faşir'den çekilmek zorunda kaldık"

"Şu anda Faşir'de ekiplerimiz yok çünkü geçen yıl buradan çekilmek zorunda kaldık. Şu anda herhangi bir bağlantımız yok. Bu yüzden Faşir'deki can kaybı sayısını doğrulayamıyoruz." diyen Serin, Tavila'ya ulaşan birçok kişinin hasta ve sağlık durumlarının kötü olduğunu dile getirdi.

Serin, insanların Faşir'den Tavila'ya 60 kilometrelik tehlikeli yollardan geçerek ulaştığını, bu kişilerin Faşir'deki çatışmaların yoğunluğunu ve şiddeti anlatan ifadeleri olduğunu aktardı.

Dünya genelindeki insani yardım fonlarında ciddi kesintiler yaşandığını ifade eden Serin, Sudan'da, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından başlatılan yardım çağrısının yalnızca yüzde 25'inin finanse edildiğini söyledi.

Dolayısıyla ihtiyaçların çok büyük ve insani yardım fonlarının çok az olduğunun tahmin edilebileceğini belirten Serin, "Tavila'da sağlık hizmeti veriyoruz ve ihtiyaçları karşılayabilmek için kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz. Faşir'de halihazırda sağlanabilecek tıbbi hizmet olmadığına inanıyoruz. Bölge, son 18 aydır neredeyse hiç malzeme gönderme imkanı olmadan kuşatma altındaydı. Dolayısıyla tıbbi personeliniz olsa dahi elinizde hiç tıbbi malzeme yok veya çok azı mevcut." diye konuştu.

Savaşan tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeleri ve bu çatışmada sivilleri korumaları çağrısında bulunan Serin, Sudan'daki çatışmanın başlangıcından bu yana sivillerin çok sayıda yerinden edilme ve şiddetle karşı karşıya kaldığını sözlerine ekledi.???????