Sudan'da Çatışmalar Nedeniyle 26 Bin Kişi Yerinden Edildi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Kuzey Darfur'un Faşir kentinde devam eden çatışmalar nedeniyle son iki günde 26 bin 30 kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle bu sayının artabileceği belirtiliyor.

PORT Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle son iki günde 26 bin 30 kişinin yerinden edildiğini tahmin ettiklerini aktardı.

IOM tarafından yapılan açıklamada, "26–27 Ekim 2025 tarihleri arasında, saha ekipleri, Kuzey Darfur'un Faşir kentinde devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 26 bin 30 kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik durumunun kötüleşmesiyle birlikte yerinden edilme sayısının artabileceği belirtilen açıklamada, "Saha raporlarına göre, yerinden edilenlerin büyük bölümü Faşir yerel idaresine bağlı kırsal bölgelere sığınırken, bir kısmı Kuzey Darfur'daki Tavila şehrine ulaştı." denildi.

Açıklamada, bölgedeki yollar boyunca güvenlik durumunun son derece kötü olduğu ifade edildi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krizine neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, dün, Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümeni'ni aldığını iddia etmişti. Ordudan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
